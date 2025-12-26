Obavijesti Foto Video Pretražite
Što se kuha u Kremlju? Otkriveno što Putin traži i na koje ustupke je spreman

Piše Hina, 26. prosinca 2025. @ 10:52 komentari
Vladimir Putin - 2
Vladimir Putin - 2 Foto: AFP
Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je naslutiti da bi Moskva mogla biti spremna na ograničene teritorijalne ustupke u Ukrajini, ali uz jasan i nepopustljiv zahtjev – potpuna kontrola nad Donbasom
