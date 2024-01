Punih 12 sati Albanac je sjedio mrtav u brodu kojeg zovu plutajući zatvor: Cimer je neumorno tražio zaštitare da razvale vrata, nije mu bilo spasa

Čak 12 sati nitko na brodu na kojem borave tražitelji azila u Velikoj Britaniji, nije primijetio da je Leonard Farruk mrtav. Njegov bivši cimer Yusuf Deen Kargbo tvrdi da se 27-godišnji Albanac ubio, bez da je itko na to obratio pozornost.

Za Guardian je ispričao da je 27-godišnjaka u kupaonici pronašlo osoblje ozloglašenog broda Bibby Stocholm nakon što je on uporno inzistirao da razvale vrata. Nakon užasnog događaja, ukazujući na to kako je skončao njegov prijatelj, pozvao je Veliku Britaniju da prestane koristiti brod za smještaj izbjeglica.

This is Leonard, 27. He reportedly paid €4,000 to reach the UK in 2022 by inflatable boat. His asylum claim was being processed when he was moved to the Bibby Stockholm barge.

The inquest heard he hung himself.

His family raised £18,000 to fly his body to Albania. pic.twitter.com/5xbzJSxOAT