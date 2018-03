Mediji javljaju kako je u srednjoj školi u Marylandu u utorak ujutro po lokalnom vremenu došlo do pucnjave u kojoj je ozlijeđeno nekoliko osoba.

Više je osoba ozlijeđeno u pucnjavi u srednjoj školi Great Mills u gradu St. Mary u državi Maryland, javljaju mediji. Škola je zatvorena, a nekoliko je osoba prevezeno u bolnicu. Na terenu su policija i FBI, a roditeljima je poručeno da ne šalju djecu u školu.

Šerifov ured je na Tweeteru potvrdio incident i pozvao roditelje da se ne približavaju školi.

Guverner Marylanda rekao je da prati situaciju u školi. "Molimo se za učenike, osoblje škole i policajce", priopćio je.

Incident je potvrdila i škola na Twitteru, no službene potvrde o ozlijeđenima nema.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students