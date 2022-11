Ranjeno je najmanje devetero ljudi nakon što je više napadača počelo pucati ispred bara u Philadelphiji.

U pucnjavi ispred bara u Kensingtonu, u Philadelphiji, najmanje devetero ljudi je ranjeno, a petero je kritično. Do napada je došlo u subotu oko 22:45 kada je više ljudi izašlo iz crnog auta i počelo pucati po ljudima okupljenima na pločniku.

Kako je javila policija, moglo bi biti troje ili četvero napadača. Nakon što su pucali, pobjegli su s mjesta u istom automobilu. Pronađeno je najmanje 40 metaka na tom mjestu.

#BREAKING: Philadelphia Police say at least 9 people were shot near Kensington & Allegheny in the city’s Kensington neighborhood around 10:45. Police say multiple people exited a black car and began firing at a crowd.



7 gunshot victims are stable, 2 critical. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/TfbHWFjLvw