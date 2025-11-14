VIDEO Užas u centru Europe: Muškarac prijetio da će prerezati grkljan ženi i djetetu, policija ga upucala

Policija je oko 14:44 upucala napadača na željezničkoj postaji u Parizu nakon što je on, prema prvim informacijama, prijetio da će prerezati grkljan ženi i djetetu.

Tužitelji su priopćili da je 44-godišnji muškarac, poznat po obiteljskom nasilju, mahao nožem prema policijskim službenicima u blizini postaje Montparnasse, zbog čega su blokirali područje. Policijski izvor rekao je za Reuters da je muškarac prijetio svojoj ženi i djeci u pariškom predgrađu prije nego što je ušao u vlak koji je išao za Montparnasse gdje ga je čekala policija.

Muškarac je navodno pokušao sebi prerezati grlo kada je policija intervenirala. Otvorili su vatru kako bi ga onesposobili, a kako je zasad poznato, napadač je zadobio teške ozljede nogu.

#BREAKING: Knifeman shot by police after he allegedly threatened to slit people’s throats at Montparnasse station in Paris, France



The man was known to police for domestic violence — Reuters/The Sun pic.twitter.com/KGIWrReTb5 — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

I druga je osoba navodno pogođena u stopalo, izvijestio je Actu17. Uspostavljen je sigurnosni perimetar, a postaja je djelomično evakuirana.

"Trebale su mi dvije ili tri sekunde da shvatim što se događa. Ljudi su počeli govoriti: 'Moramo otići odavde, moramo brzo otići', što mi je ubrzalo puls i ustao sam i potrčao", rekao je svjedok za BFM TV.

"Prema početnim informacijama koje smo primili, muškarac poznat po obiteljskom nasilju mahao je nožem, a policajac je upotrijebio svoje oružje kako bi ga zaustavio. Muškarac se potom navodno ubo nožem. Odmah su pozvane hitne službe. Svi ovi detalji bit će istraženi", objavilo je pariško tužiteljstvo.