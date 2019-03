U pucnjavi u tramvaju u nizozemskom Utrechtu nekoliko je osoba ozlijeđeno.

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u pucnjavi u nizozemskom Utrechtu kada je napadač oko 10.45 sati otvorio vatru u tramvaju.

Lokalni mediji pišu kako policija još traga za napadačem te je moguće da je u pucnjavi sudjelovalo više počinitelja.

Na terenu su antiterorističke jedinice i vozila hitne pomoći, a policija moli ljude da oslobode cestu kako bi vozila hitne pomoći mogla proći.

Incident se dogodio u blizini Trga 24. listopada, a vlasti ne isključuju mogući teroristički motiv.

Reporteri s lica mjesta javljaju kako je jedna žena pogođena u prsa jednim ili više metaka. Jedan od svjedoka je za lokalnu RTV televiziju kazao kako je vidio četiri muškarca koji su upucali ženu na obližnjem trgu te potom pobjegli u različitim pravicma.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.