Na glazbenom festivalu u Las Vegasu došlo je do pucnjave u kojoj je najmanje dvoje ljudi ubijeno, a više od 20 osoba je ozlijeđeno. Policija je ubila jednog napadača i objavila kako vjeruju da ih više nema.

9:40 - Policija Las Vegasa objavila je kako vjeruje da više nema napadača, odnosno da je bio samo jedan koji je ubijen.

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD.