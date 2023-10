Hamas oslobodio majku i kći (17) koje su oteli prije dva tjedna: Oglasio se i Biden

Dvije američke državljanke oslobodio je Hamas nakon što su otete tijekom prvog napada na Izrael, javio je Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. One su prvi oslobođeni taoci od Hamasovog upada u Izrael.

Riječ je o Judith Tai Raanan i njezina 17-godišnja kćeri Natali Raanan koje su iz Chicaga, a koje su za vrijeme napada bile u posjetu rodbini u kibucu Nahal Oz, piše CNN.

The US govt. is confirming that Hamas militants have released 2 American hostages from their captivity after attacking Israel nearly 2 weeks ago. Judith Tai Raanan and her 17-year-old daughter, Natali Raanan, are now in the hands of the Red Cross. pic.twitter.com/nOKZAwme9D