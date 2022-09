Najpoznatiji sportski trofej stiže u Split i Hrvatsku u sklopu svjetske turneje FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola, a svi ljubitelji nogometa imat će ga priliku uživo vidjeti 17. i 18. rujna u Hrvatskom domu na Prokurativama.

Zagreb, 15. rujna 2022. - Ususret najiščekivanijem sportskom događaju, FIFA Svjetskom prvenstvu u nogometu, FIFA i Coca-Cola u Split dovode najpoznatiji nogometni simbol - FIFA World Cup™ trofej. Za sve navijače i ljubitelje nogometa, kao i one koji žele uživo vidjeti komadić sportske povijesti, trofej će biti izložen u subotu 17. rujna od 16 do 20 sati i u nedjelju 18. rujna od 10 do 18 sati u Hrvatskom domu na Prokurativama.

„Veliko nam je zadovoljstvo što, po drugi put, dovodimo FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola u Hrvatsku i omogućujemo ljubiteljima nogometa da uživo vide ovaj najpoznatiji simbol nogometa. Svrha turneje je zajedništvo - i to je ono što želimo postići i izložbom u Splitu, želimo okupiti građane i navijače, povezati se i zajedno podijeliti čaroliju nogometa ususret Svjetskom prvenstvu“, izjavio je Mark Docherty, generalni direktor Coca-Cole Adria.

Trofej stiže u pratnji ambasadora turneje FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola, nogometnih legendi Marca Materazzija i Roberta Jarnija, koji će u sklopu programa odigrati revijalni meč s djecom iz udruge Down 21 Split 18. rujna u 18 sati na Prokurativama. U skolopu Coca-Cola kornera na Prokurativama, u suradnji sa Sportskim igrama mladih će tijekom dva dana biti odigrana simulacija svjetskog prvenstva s grupama koje nas očekuju u Kataru.

PR (Foto: PR)

Posjetitelji će moći napisati svoje poruke podrške našoj nogometnoj reprezentaciji na najvećoj navijačkoj zastavi koja će putovati u Katar. Na Prokurativama će biti dostupni i glazbeni Coke Studio, FIFA Playstation 5 kutak te druge zabavne aktivnosti.

Također, ovogodišnji FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola predstavlja najodrživije putovanje do sada u sklopu kojeg Coca-Cola provodi mjere za smanjenje potrošnje energije pri putovanjima te promiče odgovorno ponašanje i inicijative vezane za smanjivanje utjecaja na okoliš. Tako će u Splitu, u Coca-Cola korneru, biti postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se nastavila praksa podizanja svijesti o odvajanju i recikliranju otpada, s posebnim naglaskom na plastičnu ambalažu.

Coca-Cola poziva ljubitelje nogometa da iskoriste ovu jedinstvenu priliku, 17. i 18. rujna posjete Hrvatski dom na Prokurativama i dožive originalni FIFA nogometni trofej i pravu čaroliju najvećeg sportskog događaja na svijetu – Svjetskog prvenstva u nogometu. Građanima su ulaznice za susret s trofejom dostupne kroz Coca-Cola aplikaciju te odabrane kafiće i kioske u Splitu.