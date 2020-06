Prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti koje je pokrenula smrt Georgea Floyda ne jenjavaju. Prosvjednici u Sjedinjenim američkim državama, ali i Velikoj Britaniji sad su se okomili na kipove imperijalističkih figura.

Prosvjednici u Minnesoti užetom su povezali i srušili tri metra visok kip Kristofora Kolumba ispred zgrade lokalne vlade. Među prosvjednicima bili su Dakota i Ojibwe Indijanci koji kažu kako je Kolumbo simbol genocida nad Američkim Indijancima. Istaknuli su kako su puno puta pokušali legalnim putem ukloniti kip, ali nije im uspjelo.

Nastradali su Kolumbovi kipovi i u Richmondu te Bostonu gdje su mu prosvjednici odrubili glavu pa je uklonjen.

Another Columbus statue was vandalized this week in Richmond, Virginia. Designed by Ferruccio Legnaioli, the statue was dedicated on December 9th, 1927 with more than 2,000 people in attendance. pic.twitter.com/kU1gv85Qod

Early Wednesday morning the statue of Christopher Columbus located at Christopher Columbus Waterfront Park in Boston's North End was beheaded. In response, the Boston mayor has removed the statue. pic.twitter.com/Pgy1mWd40a

Slična situacija je u Velikoj Britaniji, no tamo političari najavljuju uklanjanje kipova. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan najavio je kako će ukloniti kipove imperijalističkih figura s ulica nakon što su u Bristolu prosvjednici srušili kip trgovca robljem Edwarda Colstona.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.



It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade - but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ