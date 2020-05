Policajci u New Yorku autom su krenuli na prosvjednike

U 25 gradova, 16 saveznih država u Sjedinjenim Državama proglašen je policijski sat nakon što su prosvijedi postali sve nasilniji, a ne pomaže ni prisutnost Nacionalne garde na ulicama. Situacija je izmakla kontroli. Svijet obilazi snimka iz New Yorka na kojoj policija gazi prosvjednike.

Šokantan video stigao je iz Brooklyna gdje su dva policajca autima pregazila prosvjednike, koji su ih prije toga napali.

"Volio bih da službenici to nisu učinili", rekao je gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio, nakon što je policija ušla u barijeru i zadržala prosvjednike. Snimku gaženja prosvjednika nazvao je ''uznemirujućom'', ali dodao kako ''policajci nisu započeli tu situaciju. Prosvjednici su ih pokušali ozlijediti i oni su jednostavno došli u situaciju u kojoj su se morali braniti''. Dodao je kako za incident neće kriviti policajce te kako u New Yorku neće biti proglašen policijski sat.

Podsjetimo, sukobi između prosvjednika i policajaca potresali su petu noć zaredom američke gradove unatoč policijskom satu koje su vlasti proglasile u nekima od njih kako bi smirile gnjev zapaljen smrću crnca Georgea Floyda.

U Houstonu, rodnome gradu Georgea Floyda koji će ondje biti pokopan, Chavon Allen je rekla da je "umorna, pretužna" zbog "braće i sestara koja umiru u policijskim rukama". "Moj brat je ubijen pogreškom, učinila je to policija u Houstonu i pravdu nikada nismo dobili", rekla je.

Prosvjednici žele da ovaj put snage reda polože račun za nasilnu neopravdanu smrt koju je razotkrio videozapis koji je obišao svijet.

Policajac Derek Chauvin je uhićen no Amerikanci žele da njegova optužnica bude preinačena u ubojstvo s predumišljajem te da budu uhićena i trojica drugih policajaca koja su sudjelovala.

Predsjednik Donald Trump obećao je "zaustaviti kolektivno nasilje" nakon nekoliko noći nasilja i vandalizma na američkim ulicama.