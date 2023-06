Prosvjedi u nizu zemalja zbog ruskog disidenta: "Sigurno će doći dan kada će govorenje istine postati nešto nimalo opasno u Rusiji"

Glasnogovornica Alekseja Navaljnog, Kira Jarmiš objavila je fotografije na Twitteru na kojima se vide pristaše u Japanu, Australiji i Gruziji. Pojedinačni prosvjednici također su obilježili događaj u ruskim gradovima, držeći plakate na javnim trgovima, prije nego što su privedeni, izvijestili su aktivisti za prava.

Navaljni je dao izjavu da je dobrog raspoloženja, ali da bi radije bio s obitelji nego u kaznenoj koloniji 260 kilometara sjeveroistočno od Moskve.

Pročitajte i ovo ZELENSKI NAJAVIO PROTUOFENZIVU Medvedev o budućnosti Rusije: "Koji god vođa to pokuša, bit će obilježen kao izdajnik"

"Ali život funkcionira na takav način da se društveni napredak i bolja budućnost mogu postići samo ako je određeni broj ljudi spreman platiti cijenu za svoje pravo na uvjerenja", objavio je na Twitteru.

"Što je više takvih ljudi, to manje svi moraju platiti. I sigurno će doći dan kada će govorenje istine i zalaganje za pravdu postati nešto uobičajeno i nimalo opasno u Rusiji."

po

Detentions began in #Moscow for participants in a rally in support of Alexei Navalny. pic.twitter.com/HxFqxNi7Z4