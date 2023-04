Kenijska policija pronašla je tijela još 26 osoba za koje se sumnja da pripadaju kultu izgladnjivanja, čime se broj preminulih popeo na 47.

Tim istražitelja još uvijek kopa u potrazi za tijelima pripadnika kulta čiji su se članovi izgladnjivali do smrti.

"Danas smo ekshumirali 26 tijela te se ukupan broj pronađenih na tom mjestu popeo na 47", rekao je Charles Kamau, čelnik tima kriminalističkih istražitelja u kenijskom gradu Malindi.

Dodao je da se, osim za tijelima preminulih, traga i za preživjelim članovima kulta. Istraga je počela čim su prošlog tjedna pronađena prva tijela, zbog čega je ograđeno 325 hektara veliko šumsko područje Shakahola. Ministar unutarnjih poslova Kithure Kindiki najavo je da će u utorak posjetiti mjesto ekshumacije.

Osim toga, pokrenuta je i istraga pokreta Good News International Church (Međunarodna crkva dobrih vijest). Policija je uhitila njezina vođu Makenziea Nthengea, koji je navodno svoje sljedbenike pozivao na izgladnjivanje da bi se "približili Isusu".

Policija je nakon dojave pretražila pastorovo imanje u Malindiju te pronašla 15 pothranjenih osoba, od kojih su četiri preminule. U dojavi je stajalo da je ondje od petka iskopano više desetaka plitkih grobova.

Nthenge se još prošlog mjeseca predao policiji nakon što je optužen da je kriv jer je dvoje djece preminulo zbog izgladnjivanja. Lokalni su mediji objavili da je, dok je bio u policijskoj skrbi, odbio išta jesti i piti.

Pušten je uz jamčevinu od 100.000 kenijskih šilinga (637 eura), iako su lokalni političari pokušali nagovoriti sud da ga zadrži u pritvoru zbog širenja kulta u okolici Malindija.

Mediji su izvijestili da je policija uhitila šest pastorovih sljedbenika. Jedna je žena odbila jesti iako je bila u vidno lošem fizičkom stanju, rekao je Husein Kalid, član skupine Haki Africa, koja se bori za ljudska prava i koja je policiji javila što se događa na imanju Nthengea.

"Od trenutka kad je stigla ovamo odbija prvu pomoć i čvrsto je zatvorila usta. Odbija pomoć i želi nastaviti post dok ne umre", ispričao je te ustvrdio da se neki članovi crkve u obližnjoj šumi još uvijek skrivaju od vlasti.

"To govori o veličini problema i jasno pokazuje da ima ljudi koji su još uvijek ondje i možda umiru", dodao je i pozvao vladu da pošalje tim koji će pronaći preživjele članove kulta.

Međutim, ministar Kindiki objavio je na Twitteru da u istrazi sudjeluje dovoljno ljudi. Također je napisao da je "masakr u Shakaholi jasno kršenje ustavom zajamčenih ljudskih prava na religijsku slobodu".

"Iako država poštuje religijske slobode, odgovorni bi trebali biti ozbiljno kažnjeni", ustvrdio je te najavio stože regulacije svih crkvi, džamija, hramova i sinagogi.

The unfolding Shakahola Forest Massacre is the clearest abuse of the constitutionally enshrined human right to freedom of worship. Prima facie, large- scale crimes under Kenyan law as well as international law have been committed. While the State remains respectful of religious…