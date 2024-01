VIDEO Dvije osobe poginule, pet ozlijeđenih u prometnoj nesreći: Policija sumnja na terorizam

Prometna nesreća koja se dogodila u ranim jutarnjim satima prvog dana Nove godine na sjeveru New Yorka pobudila je sumnje policije da je riječ o terorističkom činu. Nesreća je odnijela živote dvaju osoba, a pet ih je ozlijeđeno.

Do prometne nesreće došlo je nakon što je Ford Expedition udario u Mitsubishi Outlander koji je izlazio s parkirališta u Rochesteru, izjavio je šef policije, David Smith.

“Od siline sudara dva su vozila prošla kroz skupinu pješaka koji su bili na pješačkom prijelazu, a zatim u druga dva vozila. Došlo je do velikog požara povezanog s nesrećom koja je vatrogasnoj jedinici Rochestera trebalo je gotovo sat vremena za gašenje“, rekao je Smith.

Dva putnika Mitsubishija su poginula, a vozač je prevezen u obližnju bolnicu, dok je vozač drugog automobila zadobio ozljede opasne po život. Tri slučajan prolaznika također su zadobila ozljede, a jedan od njih je u kritičnom stanju.

