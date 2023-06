Zovu ga otkrićem generacije: Prodaje se fascinantni dragi kamen, cijena bi mogla dosegnuti i do 35 milijuna dolara

Nevjerojatno bogat, živopisne crvene boje, iznimne jasnoće. Epiteti za najveći rubin na svijetu sami se pišu.

"Ukratko, najveći rubin kvalitete dragog kamenja koji je ikada došao na tržište. To je jedinstveno prirodno blago. Rubini stvarno nikada ne dolaze u ovoj veličini. Čak i sve iznad pet karata ili nešto rijetko. Ali 55 karata je gotovo jednom u životu", istaknuo je Quig Bruning iz aukcijske kuće Sotheby's.

Svaki karat tog dragog kamena stoji više od 600 tisuća dolara, a ima ih nemalih 55. Vrijedan pronalazak zapanjio je i stare znalce te vrijedne industrije.

"U ovom sam sektoru 14 godina i iskopao sam neke od najboljih rubina na svijetu. A sada, kao da sam nešto držao, ruka mi je drhtala jer sam se osjećao kao, vidim li nešto stvarno? I to je ono što on radi. Svaki dragi kamen ima svoju priču. I ovaj rubin razgovara s vama", poručio je Dev Shetty, osnivač kompanije koja je pronašla rubin.

Ovaj rubin priča o rudniku u Mozambiku u kojem je pronađen prije gotovo godinu dana. Otkrila ga je tvrtka Fura te je prozvan Zvijezdom Fure. Dragi kamen s početnim 101 karatom izbrušen je i ispoliran u izniman dragulj. Zovu ga otkrićem generacije i očekuje se da će rezultirati rekordnom prodajom od 35 milijuna dolara. A na aukciji neće biti sam...

"Zove se 'Vječno ružičast' i to s razlogom. 10,57 karata otmjenog, živopisnog, ljubičasto-ružičastog dijamanta. To je najrjeđa boja, najintenzivnije zasićena boja koju sam ikada vidio. To je oblik jastuka, a također je i iznutra besprijekoran", zaključio je Frank Everett, potpredsjednik aukcijske kuće.

Iako su se vrijedni dragulji mogli prodati u privatnosti bez puno pompe, šteta bi bila, slažu se svi, svijet zakinuti za malo sjaja.

