Procurio dokument koji otkriva izraelski plan za potpuno etničko čišćenje Gaze? Oglasio se i ured premijera

Institut za nacionalnu sigurnost i cionističku strategiju Misgav objavio je dokument u kojem se zalaže za preseljenje Palestinaca i konačno naseljavanje cijelog pojasa Gaze izraelcima.

Detaljan plan, izvorno objavljen na hebrejskom, preveo je i podijelio portal Mondoweiss. Izvješće zagovara da se trenutna situacija iskoristi kako bi se postigao dugogodišnji cionistički cilj iseljavanja Palestinaca s teritorije povijesne Palestine.

"Trenutno postoji jedinstvena i rijetka prilika za evakuaciju cijelog pojasa Gaze u koordinaciji s egipatskom vladom", piše u izvješću.

Israel’s Ministry of Intelligence has endorsed the Institute for National Security and Zionist Strategy’s plan for the ethnic cleansing of Gaza



