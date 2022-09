Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je potpisao aneksiju četiriju ukrajinskih pokrajina. Objavio je to u velikom govoru u Kremlju, a reakcije na njegov govor pristižu iz cijelog svijeta.

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak potpisao aneksiju četiriju ukrajinskih pokrajina, političari, državnici, vlade i ministarstva cijeloga svijeta vrlo su jasno reagirala na ovaj čin.

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako "najstrože osuđuje ilegalne činove 'prepoznavanja neovisnosti' i 'inkorporacije' u Rusku Federaciju dijelova ukrajinskih pokrajina Herson, Donjeck, Luhansk i Zaporižje", prenosi Reuters.

Britanska premijerka Liz Truss također je komentirala najnovije poteze ruskog predsjednika. "Putinu se ne smije dopustiti da mijenja međunarodne granice silom. Osigurat ćemo njegov poraz u ovom ilegalnom ratu", rekla je.

"Još je jednom prekršio međunarodni zakon bez ikakvog obzira za živote Ukrajinaca čije interese navodno zastupa. UK nikada neće ignorirati volju ovih narodai nikad nećemo prihvatiti da te pokrajine nisu dio ukrajinskog teritorija", dodala je.

Na Twitteru se oglasio i bivši britanski premijer Boris Johnson koji je, uz nekoliko uvreda Putinu, poručio što misli o njegovim odlukama. "Putine, tvoj govor je prevara i treba te biti sram. Svijet nikada ne smije prihvatiti tvoje lažne referendume, niti tvoje ilegalne pokušaje da koloniziraš Ukrajinu. Podržavamo Ukrajince i nastavit ćemo ih podržavati bez da trepnemo", napisao je.

