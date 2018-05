Princ Harry i njegova nova supruga Meghan su nakon kraljevskog vjenčanja koje je održano u subotu na proslavu u Frogmore House otišli u električnom Jaguaru E-Type Zero. Radi se o suvremenojinterpretacija kultnog Jaguarova modela E-Type iz 1961., u čijoj je izradi poznati hrvatski poduzetnik Mate Rimac.

Koncept Jaguar E-Type Zero suvremena je interpretacija kultnog Jaguarova modela E-Type iz 1961., u čijoj je izradi sudjelovao poznati hrvatski poduzetnik Mate Rimac. Izbor automobila primijetio je i Rimac, koji je na svojem Facebook profilu objavio članak o bračnom paru uz tekst: "Made in Sveta Nedelja, now this..."

Princ Harry i Meghan Markle autom su se dovezli na primanje koje je održano nakon samog kraljevskog vjenčanja. Jedno je primanje priredila kraljica Elizabeta, a drugom je domaćin bio princ Charles za uži krug ljudi.

Svoju će prvu bračnu noć provesti u dvorcu u Windsoru i očekuje se da će se u nedjelju vratiti u Kensington palaču u Londonu.