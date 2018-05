U Windsoru je kraljevsko vjenčanje za Dnevnik Nove TV pratila Barbara Štrbac.

Nakon spektakla samog kraljevskog vjančanja održana su i dva primanja, prvo koje je priredila kraljica Elizabeta i drugo kojemu je domaćin princ Charles za uži krug ljudi. To je drugo primanje namjenjeno za uži krug ljudi, oko 200 uzvanika, najbližih prijatelja i obitelji samih mladenaca.

Kao što se nagađalo kakvu će haljinu odijenuti Meghan Markle za samo vjenčanje tako se nagađalo i kakvu će haljinu imati na tom večernjem partiju, ali ne zna se hoće li se to ikada saznati, izvijestila je Barbara Štrbac, jer posjed koji je odabran za lokaciju na kojem će se održati taj prijem je kraljevski posjed do kojeg se vrlo teško dolazi. Mediji ne mogu prodrijeti do njega, a mladenci su upravo za taj prijem htjeli potpunu privatnost. Čak su i sve goste zamolili da ostave svoje mobilne telefone, da ne koriste kamere i da ne pričaju kasnije kako je bilo.

Nagađalo se i tko će sve dobiti pozivnicu, a sami mladenci cijelo su vrijeme govorili kako će to biti samo oni njihovi najbliži prijatelji s kojima se druže i naravno, kraljevska obitelj.

Koliko je vjenčanje pridonjelo moderniziranju kraljevske obitelji?

Pa svi ljudi s kojima smo razgovarali kazali su upravo to, da je Meghan donijela dašak nečeg novog, svježeg, ali i modernog. Sama činjenica da je ona afroameričkog porijekla nešto je drugačija iako nije da se nije nešto slično događalo kroz povijest. Mnogi su sve od objave zaruka, pa do sada pokušavali ne isticati tu činjenicu, ali sama Meghan Markle danas je pokazala da svoje porijeklo neće skrivati samim izborom svećenika koji je održao propovjed, on je episkopalni biskup iz Chicaga.

Osim toga Meghan Markle je mnogo toga napravila drugačije, bila je prva mladenka koja je dio puta do oltara prošla sama, tek je negdje od polovice princ Charles dopratio do princa Harryja. Kažu da je to sve također bio njezin izbor da istakne tu svoju feminističku crtu.

Samo vjenčanje mještani su izvrsno prihvatili i nakon samog vjenčanja svi su slavili, atmosfera je bila sjajna. I vidi se da im Meghan Markle postaje jedna od omiljenih članica kraljevske obitelji.