Na umu mi je samo bilo da je umjesto mene u tramvaju mogao biti bilo tko od mojih kolega iz Skijaškog saveza. To onda znači da bi i oni bili meta, kaže Sedina Muhibić.

Ne izlazite sami iz tramvaja, na drugom kraju je divljak koji vam prijeti i želi vas ubiti i napasti ako izađete, riječi su kojima su se putnici u jednom od sarajevskih tramvaja obratili Sedini Muhibić, djevojci zaposlenoj u Hrvatskom skijaškom savezu, a koja je te večeri, u ponedjeljak, na sebi imala jaknu s crveno-bijelim kockicama i hrvatskom šahovnicom. Upravo je taj amblem na zimskoj jakni zasmetao muškarcu u tramvaju.

"U skoro punom tramvaju stajala sam i slušala muziku. Nisam ni shvatila da je u tramvaju kaos zbog mojih kockica... U jednom momentu su mi gospođe prišle i diskretno rekle kako je u tramvaju neki divljak koji me želi ubiti, prebiti kad izađem iz tramvaja. Da ne izlazim sama jer, kako kaže, "Šahovnici nije mjesto u Sarajevu", "Mrzi Hrvate", "Otkud mi hrabrost, treba me ubiti..." psuje mi sve, prijeti itd. Ostatak ljudi iz tramvaja bio je raspoložen zaštiti me, savjetuju da budem u tramvaju s njima. Ili da odemo u policiju s kolegicom koja je ušla u tramvaj. Hmm... jer nisu sve Sarajlije iste, pa hvala Bogu!!

Ja sam zvala policajca. I to kojeg – Samir Imamović, naravno 🤗 ♡

Na kraju je divljak otišao glavom bez obzira.

Smatram da imam pravo svoju jaknu obući kad hoću i gdje hoću, pa i u Sarajevu. Danas je bilo hladno i svi znate da su se i snijeg i kiša smjenjivali. Zašto ne bih obukla najbolju jaknu koju imam?

Nisam nacionalist i nikad neću biti, iako imam možda i više prava biti nego taj divljak. Da nije rata bilo, možda bih i ja imala roditelje i obitelj, drugi život, pa opet ne mrzim, sretna sam, volim život, jer pojedinac ne čini populaciju. Okej mi je, možete me i ubiti, ali Sedina Muhibić – Seddina Bosna – Sarajka –muslimanka – ostajem pri svom, pa taman sama i jedina bila. I dalje s ponosom kockice moje drage će da me prate, jer su mi donijele najljepše trenutke života kao i super prijatelje... Svi koji su protiv toga neka kockice broje, a ne moraju me ni pogledati više. 🇧🇦🇭🇷

Najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju 🇭🇷 volim jako – samo jedna rječ bi bila to #NEOPISIVO!! 🇭🇷

Širimo ljubav i volimo se..

#Cro_Ski_Team #zauvijek 🇭🇷🎿

#neka_pati_kome_smeta 🇭🇷🇧🇦", napisala je u objavi Sedina.

Dan poslije kontaktirali smo s njom i pitali ju kako se nosi sa svime nakon incidenta.

"Jako me iznenadila ta situacija. Nije mi, naravno, u tom trenu bilo svejedno, na umu mi je samo bilo da je umjesto mene mogao biti bilo tko od mojih kolega iz Skijaškog saveza jer kada oni dođu u Sarajevo nose iste te jakne s hrvatskom šahovnicom. I ja ju ponekad nosim, a jučer sam ju obukla jer je čitav dan u Sarajevu padao snijeg, poslije kiša, vrijeme je bilo takvo. Ako imam potrebu, nosim je i nosit ću je i dalje", smireno nam kaže Sedina Muhibić i dodaje da ju je također iznenadilo što se njezina objava na Facebooku počela dijeliti.

"Ima puno komentara i uglavnom su pozitivni, iako ima i negativnih. Kako god, ja ću ih ignorirati i neću se osvrtati. Ne mogu ja mijenjati svijest ljudi, ali mogu biti promjena koju želim vidjeti", poručuje Sedina.

"Nije me bilo strah već na sljedećoj stanici izaći iz tramvaja. Kolegica je bila sa mnom, ali smo nastavile svaka svojim putem. U takvim situacijama dobijem neku posebnu snagu", rekla je Sedina.

O ovoj djevojci vedra duha i velikih snova bila je tema i emisije Provjereno.

Ostavljena kao dijete, niti u jednom trenutku svog života zbog toga nije žalila niti zbog toga skupljala patetične poene. Ona je naumila ostvariti san, biti među skijaškim legendama. I zato se u siječnju 2018. iz Sarajeva uputila prema zagrebačkom Sljemenu, gdje se održavala utrka. Iz Sarajeva je autobusom stigla u Zagreb na obilježavanje 50 godina FIS utrka i u trenu kada su se zvijezde skupile na cilju kako bi se fotografirale – ona je preskočila ogradu i stala među njih. Osvojila ih je šarmom i simpatičnošću, a taj hrabri i pomalo ludi korak otvorio joj je vrata za poslovne uspjehe o kojima je donedavno samo maštala.