Pacijent u Bedfordshireu je preminuo od Lassa groznice, trećeg slučaja koji je identificiran u Velikoj Britaniji u posljednjih nekoliko dana. Smatra se da su sva tri slučaja potencijalno smrtonosne bolesti povezana s nedavnim putovanjem u zapadnu Afriku.

U bolnici u Bedfordshireu je preminuo muškarac od Lassa groznice. To je akutna virusna hemoragijska bolest, koja pripada obitelji virusa Arenaviridae, a traje između 2 i 21 dan, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Virus je prvi put službeno identificiran u Nigeriji 1969. godine, a u Velikoj Britaniji nije zabilježen nijedan slučaj do 1980-ih. Od tada je ukupno potvrđeno 11 slučajeva, uključujući tri slučaja identificirana u posljednjih nekoliko dana, prenosi The Guardian.

Poznato je da je virus, za koji ne postoji odobreno cjepivo, endemičan u Beninu, Gani, Gvineji, Liberiji, Maliju, Sijera Leoneu i Nigeriji, no vjerojatno postoji iu drugim zapadnoafričkim zemljama.

Koji su simptomi?

Nakon što počnu kao groznica s bolovima, simptomi mogu napredovati u glavobolju, povraćanje i proljev. Teški slučajevi mogu uzrokovati krvarenje iz usta i nosa.

Opisani su i neurološki problemi, uključujući gubitak sluha (najčešći), tremor i encefalitis. Smrt može nastupiti unutar dva tjedna nakon pojave simptoma zbog zatajenja više organa, navodi američki CDC.

Kako se prenosi?

Ljudi se mogu zaraziti Lassa groznicom ako jedu hranu koja je zagađena urinom ili izmetom glodavaca. Virus se, poput ebole, također može širiti kontaktom tjelesne tekućine bolesne osobe, ali se ne širi lako među ljudima.

Prema WHO-u, ne postoje epidemiološki dokazi koji potvrđuju širenje kapljični putem s osobe na osobu. Inkubacija traje 5 do 16 dana, navodi CDC.

Koliko je Lassa groznica smrtonosna?

Većina ljudi s Lassa groznicom će se potpuno oporaviti, iako može doći do teške bolesti. Ukupna stopa smrtnosti iznosi jedan posto, prema WHO-u.

Stopa smrtnosti među pacijentima koji su primljeni u bolnicu s teškim slučajevima Lassa groznice iznosi 15 posto, piše The Guardian. Rana njega s rehidracijom i simptomatskim liječenjem poboljšava šanse za preživljavanje.

Do oporavka ili smrti obično dolazi 7. do 31. dan (prosječno 12 do 15 dana) od početka simptoma.

Osobito su visoke stope smrtnosti žena u trećem tromjesečju trudnoće. Spontani pobačaj ozbiljna je komplikacija infekcije s procijenjenom smrtnošću od 95 posto, prenosi američki CDC.

Dodaju da, s obzirom da su simptomi Lassa groznice raznoliki i nespecifični, klinička dijagnoza je često teška za ustanoviti. Lassa groznica je također povezana s povremenim epidemijama, tijekom kojih stopa smrtnosti može doseći 50 posto kod hospitaliziranih pacijenata.