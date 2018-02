Kujica Dana, pronađena u Bosni u nezamislivom stanju - odrezane su joj uši i sve četiri noge - prebačena je u Sloveniju uz pomoć tamošnje udruge za dobrobit životinja. U Postojni je uspješno operirana, pronašla je privremeni dom, a sada čeka fizioterapiju i proteze uz pomoć kojih bi se mogla lakše kretati.

Trogodišnja kujica Dana s užasnim je ozljedama pronađena krajem siječnja na tržnici Arizona u Brčkom. "Sve su joj četiri noge bile odrezane, kao i uši. Iz batrljaka su joj stršale gole kosti", kazala je za 24ur.com Breda Ledinšek iz udruge Pomažemo preživjeti napuštenim životinjama.

Slovenska udruga za zaštitu životinja odmah je kontaktirala volonterku Dijanu Knežević, koja je potražila Danu, pružila joj prvu pomoć i odvela je kod veterinara. "Situacija u kojoj sam je pronašla nezamisliva je", ispričala je Knežević. Veterinar je kujici sanirao rane, ali i kazao kako joj ne može pomoći više od toga. Postojala je i opcija da se kujica preveze u Zagreb, no na koncu su je prebacili u Bolnicu za životinje u Postojni, navela je Janja Pilinger, predsjednica udruge Pomažemo preživjeti napuštenim životinjama.

Knežević je osigurala svu potrebnu dokumentaciju i riješila Danino cijepljenje, ne bi li se kujica mogla bez poteškoća prevesti do Slovenije. Kad je stigla u Sloveniju, veterinari u postojnskoj bolnici utvrdili su da su kujici strašne ozljede nanesene još prije tri do šest mjeseci. "Vjerojatno nikad nećemo saznati zašto je netko to učinio, no svakako je riječ o vrlo, vrlo bolesnoj osobi", kazala je Ledinšek.

Kujica je prošla dvije operacije, a volonteri ističu kako je puna života i veselja. "Uz pomoć stručnjaka želimo joj osigurati bolji život", rekle su Ledinšek i Pilinger. Pred Danom je sada dugotrajni oporavak i fizioterapija. "U budućnosti joj, naravno, želimo omogućiti kretanje. Razgovaramo sa stručnjacima da se izrade proteze za prednje šape, a za stražnje bi dobila kolica", objašnjava Pilinger.

Udruga apelira na sve koji mogu da pomognu Dani. "Troškovi operacije, liječenja, boravka i prijevoza dosad su se popeli na oko 3000 eura, i to smo sve pokrili donacijama, a sada nas čeka trošak za proteze i kolica, ali uvjereni smo da ćemo uz pomoć dobrih ljudi uspjeti Dani omogućiti ljepši život", ističu u ovoj slovenskoj udruzi.