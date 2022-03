Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se videovezom Europskom parlamentu. Dočekan je ovacijama prisutnih. Kako je rekao - njegova se zemlja ovih dana bori za opstanak.

Zelenski je govorio rekao da se njegova zemlja bori za opstanak. "Borimo se samo za našu zemlju i našu slobodu", kazao je Zelenski.

U tom trenutku se prevoditelj na engleski jezik zagrcnuo i trebalo mu je malo vremena da dođe k sebi.

"Želimo vidjeti našu djecu živu. Mislim da je to pošteno", govorio je Zelenski.

