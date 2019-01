Britanska premijerka Theresa May najavila je zaokret u politici oko Brexita i poručila da će razgovarati s Europskom unijom o ponovnom otvaranju dogovora o izlasku iz Unije.

Europska unija već je ranije naglasila da promjene pravnog teksta dogovorenog s britanskom premijerkom Theresom May nisu prihvatljive, no May je rekla predstavnicima britanske vlade da će tražiti upravo to, prenosi BBC.

Konzervativni predstavnici britanskog parlamenta koji su se pobunili protiv May ranije u siječnju zahtijevaju da promjene kontroverzne irske klauzule budu pravno obvezujuće.

Ti isti konzervativni pobunjenici sad bi mogli podržati premijerku May zbog alternative spomenutoj klauzuli, koju predlaže konzervativni zastupnik Graham Brady.

Mnistar Liam Fox rekao je da bi usvajanje "Bardyjeva" amandmana dalo premijerki May snažan argument za povratak pregovorima s Bruxellesom. Isto tako, dio odmetnutih konzervativaca pokazuje znakove promjene stava i davanja potpore May upravo zbog tog amandmana.