Premijer Andrej Plenković sudjeluje na Svjetskom ekonomskom forumu, a tom prigodom sastao se i sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak je u Davosu sudjelovao na sastanku na temu "Diplomatski dijalog o zapadnom Balkanu", nakon čega se sastao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

"Razgovarao sam s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o bilateralnim odnosima i europskom putu zemalja u susjedstvu. Uz politiku dijaloga i smirivanja tenzija, potrebno je uložiti dodatne napore u rješavanju otvorenih pitanja", napisao je na Twitteru Plenković.

Tijekom #wef23 @Davos razgovarao sam s predsjednikom Srbije @avucic o bilateralnim odnosima i europskom putu zemalja u susjedstvu. Uz politiku dijaloga i smirivanja tenzija, potrebno je uložiti dodatne napore u rješavanju otvorenih pitanja. pic.twitter.com/SrhlzoY80j — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 19, 2023



O razgovoru se oglasio i predsjednik Srbije.

"Vrlo korektan razgovor s Andrejem Plenkovićem o srpsko-hrvatskim odnosima. Vjerujem da ćemo u periodu koji je pred nama uspjeti ostvariti napredak, kako na planu ekonomije tako i po pitanju političkih odnosa", objavio je Vučić na Instagramu.

Kako su najavili iz Vlade, Plenković je nakon sastanka dao intervju za Euronews, a u 11:30 sudjelovat će na panelu "Finding Europe's New Growth" (Pronalaženje novog europskog rasta).

Normalizacija odnosa Kosova i Srbije

Plenković je u srijedu rekao da želi normalizaciju odnosa i smirivanje napetosti između Kosova i Srbije te najavio susret sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

"Kada su u pitanju odnosi između Srbije i Kosova, želimo smirivanje tenzija i normalizaciju. Danas sam se susreo s kosovskim premijerom, sutra ću se sastati sa srbijanskim predsjednikom", rekao je premijer Andrej Plenković u Davosu u CNN-ovoj emisiji Quest Means Business.

Plenković je kazao da ne postoji strah od nestabilnosti i da je međunarodna zajednica predana "mirnom razvoju situacije u jugoistočnoj Europi, a osobito odnosima između Srbije i Kosova".

Osvrnuo se i na izjave poljskog premijera Mateusza Morawieckog da zbog rasta cijena u Hrvatskoj Poljska neće ući u eurozonu, rekavši da se cijene "nisu podigle u nebo".

Plenković u Davosu: "Svijet i Hrvatska dobro su prebrodili prošlu godinu"

"Neki gospodarski akteri neopravdano su povećali svoje cijene, no mislim da će se to smiriti. Pozvali smo ih da ih vrate na (stanje) 31. prosinca i imamo mjere kako bi ih zaista potaknuli da to učine", dodao je Plenković.

Premijer u Davosu: "Najvažnije je u krizama bilo spriječiti socijalnu frakturu"

Premijer je rekao da je Hrvatska uz rast bruto domaćeg proizvoda 2022. od šest posto i inflaciju od 10,8 posto "i više nego spremna" na usporavanje gospodarstava u svijetu.

"S mnogo financijske pomoći iz Europske unije tijekom narednih nekoliko godina i s dinamičnim gospodarstvom, naročito u turističkom sektoru, izvozu i graditeljstvu, imamo dovoljno fiskalnog kapaciteta da izdržimo usporavanje gospodarstva koje se najavljuje u svijetu", izjavio je premijer Plenković.