Premijer Andrej Plenković u posjetu je gradu Buča u Ukrajini. Tamo je stigao drugi put otkako su ukrajinske snage oslobodile grad od ruske vojske.

"Bili smo u svibnju, uoči Dana Europe, tada su dojmovi bili svježi nakon što su Ukrajinci oslobodili Buču, nakon ruskog napada i zločina koji su se dogodili. Prošlo je godinu dana od oslobađanja i zato mislim da je ovo inicijativa Ukrajine i predsjednika Volodimira Zelenskog da se na godišnjicu upozori i na ratne zločine i na brojne tragedije i zvjerstva koja su se dogodila tijekom ruske agresije na Ukrajinu", kazao je Plenković.

Honored to be in Kyiv again and to meet with @ZelenskyyUa. On the anniversary of #Bucha liberation, I reiterated our strong support and that Croatia will continue to stand with #Ukraine for as long as it takes. 🇭🇷🇺🇦 pic.twitter.com/Ox6FiS5GEu