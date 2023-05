Predsjednik Zoran Milanović komentirao je Vladinu poreznu reformu i nove izborne jedinice.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na Konferenciji "10 godina Republike Hrvatske u EU". Milanović je nakon Konferencije dao izjavu za medije.

Na početku izjave komentirao je novi krug porezne reforme.

"Dao bih se kladiti da je to vokabular partijske škole u Kumrovcu – plasiraju se teze. Ljudi govore, argumentiraju, razgovaraju… Porezna politika ne može biti uzmem ti na čupriji, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo tu je MasterCard, pitajte druge", izjavio je predsjednik.

Ovime je komentirao jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića da netko plasira lažne teze o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza.

Novinari su ga pitali i o prijedlogu novog Zakona o izbornim jedinicama."Izradilo ga je par ljudi u HDZ-u pa će to onda predložiti svojim koalicijskim partnerima od kojih bi neki pristali na sodomiju samo da ostanu u vlasti. To se tako ne radi", poručio je predsjednik s Konferencije, dodavši kako Ustavni sud u to nije trebao ulaziti.

"To je vrsta ustavnosudačkog aktivizma kojem su neki skloni. Ja ne kažem da imaju loše namjeru, ali znate onu poslovicu o dobrim namjerama.

Petljaju se u posao Sabora. Sabor odlučuje o tim stvarima, model izbora ostavi Saboru. Ovaj model funkcionira i nikad nije bio savršen, ni sad nije savršen zbog ove korekcije o broju biraču. Koje načelo je bilo time ugroženo? Zašto ste se baš sad na to odlučili? Sabor može donijeti odluku - idemo prepisati vestminsterski model. On je baš diskriminatoran, ali je legalan. Možemo teoretizirati. Vi složite stranku, dobije 20 posto glasova na razini države, ali ne prođe ni u jednoj jedinici. Nema nijednog zastupnika. Je li to fer? Je to neustavno?", rekao je Milanović.