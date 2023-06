VIDEO Putin se oglasio, komentirao i "specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini"

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u nedjelju u intervjuu na državnoj televiziji da je neprestano u kontaktu s ministarstvom obrane i da je Rusija i dalje uvjerena u ostvarivanje svojih planova vezanih uz specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, prenosi Reuters.

Dio Putinova intervjua s dopisnikom iz Kremlja, Pavlom Zarubinom prenijela je državna televizija Rossiya, a cijeli intervju trebao bi biti emitiran kasnije u nedjelju.

