Azerbajdžanski predsjednik Ilham Aliyev potvrdio je u intervjuu za BBC kako je spreman na povlačenje vojske iz Nagorno-Karabaha, ali samo ako Armenija objavi povlačenje svoje vojske i vremenski ga definira.

U jeku sukoba u pokrajini Nagorno-Karabah, Azerbajdžanski predsjednik Ilham Aliyev za BBC je govorio o mogućnostima primirja, ratnim potezima i optužbama za napade na civile. Prvo se osvrnuo na pitanje vezano uz to kako Azerbajdžan planira sudjelovati u primirju, a nije propustio prozvati ni armenskog premijera.

"Koje su kompromise oni spremni napraviti, također danas se prilika za kompromis smanjuje jer te teritorije ionako dobivamo natrag silom. Oni gube na vremenu. Ako se budu ponašali razumno, možemo raditi na nekom obliku samoodređenja, nismo protiv toga, ali iskreno, s ovim premijerom Armenije, mislim da nema nikakve opcije mira", izjavio je Aliyev.

Objasnio je i planira li se boriti za svaki metar kvadratni Nagorno-Karabaha i okružujućih sedam teritorija i pod kojim uvjetima.

"Ako Pašinjan osobno, ne njegovi suradnici, nego on, kaže, da Armenija povlači svoju vojsku iz preostale tri regije koje moraju osloboditi, i daju nam vremenski okvir za to, povlačimo se odmah. Ne želimo nastaviti ovaj rat, mi ne želimo, hoćemo prestati", ustvrdio je.

To je rat lažima protiv nas koji traje već desetljećima

U nastavku intervjua za BBC, Aliyev je pričao o mogućnosti stradanja civila zbog pogrešaka njegove vojske i o širenju lažnih vijesti.

Ako Armenci pristanu napustiti teritorije izvan Nagorno-Karabaga vi ćete se povući?

Da, ali ovo nije jedini problem ovih odnosa i pregovora, nakon toga ćemo naravno govoriti o povratku Azerskih izbjeglica u Nagorno-Karabah.

Prihvaćate li postojanje moguće humanitarne krize ove zime, jer ste okružili područje i u poziciji ste da ljude odsječete od ostatka svijeta, koja je onda sudbina civila?

To nije pitanje za mene nego za Pašinjana, da prestane, a rekao sam kako. Mi ćemo se pobrinuti za civile, apsolutno, donosit ćemo im hranu, vodu i sve.

Imali smo tamo napad i mir koji je u jednome danu prekršen dvaput uz civilne žrtve. Rekli ste da je to možda bila pogreška i da ćete provesti istragu, kakvi su rezultati?

Da bi to istražiili moramo biti tamo na terenu. Ili je to bila pogreška naše vojske ili je to bila namjerna provokacija Armenaca.

Znači vaša vojska je to mogla učiniti, dvaput pogriješiti?

Kako naša? Mogla je to biti pogreška zato jer crkva definitivno nije bila vojni cilj. Zašto ne, moguće je, jeste li vidjeli stanje azerbajdžanskih džamija na okupiranim područjima? Sve su uništene, unutra su slike, ne napadamo civile za razliku od njih koji namjerno napadaju mecima.

Stepanakert, na terenu smo snimili nasumična napadanja grada, uklučujući centar za zaštitu, stambenu zgradu, ljudi su bježali dok ih je dron nadlijetao, dodatno granatiranje, opisali su to kao nasumično bombardiranje grada bez čistog vojnog cilja. To nisu navodi, to je snimila novinarska ekipa BBC-a.

Sumnjam u ta svjedočenja.

Bili su tamo...

Pa što da su bili tamo, to može biti fake-news.

Zašto bi ijedan novinar to napravio?

Zbog pristranosti, zbog crne propagande protiv Azerbajdžana u internacionalnim medijima koje traje odavno.

Znači vi niste krivi ni za što i sve je fake news?

Apsolutno.

Postoji dokazi da koristite dalekometno oružje, zašto koristite toliko neprecizno oružje?

Ne koristimo to oružje, to su lažne vijesti, još jednom ponavljam, Armenija koristi takvo oružje.

Značui sve je to fake-news?

Naravno, nosimo se sa takvim lažima i optužbama već desetljećima.