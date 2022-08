U vodama japanskog otoka Awashima kamere su zabilježile sablastan prizor, naboranog morskog psa, životinju za koju se vjeruje da potječe još iz prapovijesnog doba.

Prapovijesni morski pas, poznatiji pod nazivom "naborani morski pas" koji obitava na dubinama većim od 1000 metara, viđen je i snimljen u vodama japanskog otoka Awashima.

Za ovog živućeg fosila koji se pojavio prije 80 milijuna godina vjeruje se da je predak današnjim morskim psima.

Prehistoric 80 million year old shark also known as ”the frilled shark” discovered in Awashima, Japan. 😳😳 pic.twitter.com/SdDdlbalQD