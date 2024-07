Šok na saslušanju osumnjičenog za Dankino ubojstvo: Pogledajte što je Dejan Dragijević rekao

U Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru u četvrtak je planirano da osumnjičeni za ubojstvo Danke Ilić, Dejan Dragijević, ponovo izađe pred tužitelja kako bi razjasnio svoj raniji iskaz.

Dragijević je u zgradu VJT u Zaječaru stigao oko 9:50, a saslušanje je počelo u 10 sati. Dragijević je prema prvim inforamcijama rekao da nije ubio Danku Ilić.

"On sada sve negira. Rekao je da dijete nije ni vidio kobnog dana na putu u Banjskom Polju. Rekao je da je on nije unio u automobil i da je nije zadavio, kao i da tijelo nije bacio na deponij. Praktično on je sada ispričao skoro istu priču kao njegov kolega", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Dragijević je nedavno podnio pisani podnesak putem svog odvjetnika te tražio da ga tužitelj ponovo sasluša.

Dragijević je u svom prvom iskazu u VJT u Zaječaru rekao da je on bio na mjestu suvozača u službenom automobilu, a za volanom je bio njegov kolega Srđan Janković.

"Priznao je da je Janković automobilom oborio djevojčicu, a da ju je on nakon toga unio u automobil i da ju je zadavio", otkrio je izvor upoznat sa slučajem, piše Blic.

Dragijević je do detalja opisao zločin i priznao svoju i otkrio ulogu Jankovića u stravično zločinu. Međutim, nije otkrio gdje se nalazi tijelo djevojčice.

Ispričao je samo da su tijelo odnijeli na deponij ali da je ono premiješteno dva dana kasnije te da su mu u tome pomogli otac Radoslav i brat Dalibor.

Točnu lokaciju nije otkrio.Janković se na saslušanju nakon uhićenja branio šutnjom, a onda je, početkom lipnja u potpunosti negirao da ima bilo kakve veze sa nestankom i ubojstvom djevojčice iz Bora.