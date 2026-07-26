Vatra odnosi i ljudske žrtve, a stiže još jedna loša vijest: "Nemam riječi za ovo"

Na istočnoj obali Španjolske područje nedaleko od grada Valencije požarna fronta duga je 21 kilometar. Vatra guta sve pred sobom.

Situacija se poboljšava u okolici Madrida. Vatrogasci polako stavljaju pod kontrolu tri velika požara. Proteklih je dana s ovog područja evakuirano više od 63.000 ljudi.

Požar - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nemam riječi za ovo"

"Ne znam, nemam riječi za ovo. Ne znamo hoće li nam kada se vratimo u grad pola kuće biti uništeno ili će biti netaknuta, ili nećemo imati kuću, odjeću, sve uspomene, sve, sve, sve. Jedino što sam uspjela zgrabiti je oprema koju imam za pse", rekao je Rocio Dominguez, evakuirana u madridskoj regiji.

Tlo je suho, temperature visoke, a kiše nema na vidiku. Loša je vijest da u Španjolsku stiže novi toplinski val, s temperaturama i do 47 Celzijevih stupnjeva.

"Mislim da je teško pojmiti razmjere katastrofe koju, nažalost ponovno proživljavamo u našoj zemlji. Izvijestili smo da je od početka godine dosad stradalo i izgorjelo 130.000 hektara. Danas, manje od 24 sata poslije, ta je brojka narasla na više od 150.000 hektara", rekao je Pedro Sanchez, premijer Španjolske.

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Više od 220.000 ljudi moralo napustiti svoje domove

Pogodit će toplinska kupola i jugozapad Francuske, koji je također u plamenu. Vatra je stigla na svega 15 kilometara od grada Bordeauxa. Gradske vlasti počele su s pripremama za moguću evakuaciju. Svoje domove s ovog je područja već napustilo više od 220.000 ljudi.

"Dobivanje informacija o tome kada ćemo se moći vratiti kući veliki je problem. Došli smo ovdje s očekivanjem da će to biti za 24 sata, sada je 48 sati, možda 72 sata, možda duže. Vidjet ćemo, prilagođavat ćemo se iz dana u dan", rekao je Jean-Claude Lyon, evakuiran u Bordeauxu.

Najveći je to požar u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. Dosad je progutao 42.000 hektara. U departman Gironde u pomoć stižu vatrogasci iz svih dijelova zemlje. I ne samo vatrogasci. Protiv požara se bore i obični građani.

"Došli smo pomoći jer da je riječ o našoj regiji htjeli bismo da drugi naprave isto. S obzirom na razmjere katastrofe, mislimo da su naši napori dobrodošli.", rekao je Pascal, farmer iz departmana Charente-Maritime.

U dvije zemlje požari su dosad odnijeli tri života. Među njima i dvojice vatrogasaca.

Požar - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Pomaže i Hrvatska

U gašenju požara u Bordeauxu francuskim vatrogascima pomažu i hrvatski piloti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron na tome je Hrvatskoj zahvalio na društvenoj mreži! Do sada su u dva dana imali 72 intervencije s više od 13 sati leta. Veliki problem stvara vjetar koji otežava gašenje, ali i gusta borova šuma, gdje se požar brzo širi.

"Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore zajedno s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu. Naša je misija zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu te nam je iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku i pomagati našim francuskim prijateljima s ostalim međunarodnim snagama kad je to najpotrebnije", rekao je Ante Vranjić, pilot 855. protupožarne eskadrile.