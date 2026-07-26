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Užas u Berlinu

Njemačka strepi od novog terorističkog napada: "Ne možemo to isključiti"

PišeHina, 26. srpnja 2026. @ 16:41 komentari
Odavanje počasti ubijenima i ozlijeđenima u napadu
Odavanje počasti ubijenima i ozlijeđenima u napadu Foto: Afp
Odbjegli 21-godišnjak u Berlinu je usmrtio jednu i ozlijedio 29 osoba na povorki ponosa. Policija traga za njim, a napad bi mogao utjecati na nadolazeće izbore.
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