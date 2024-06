VIDEO/FOTO Požar zahvatio Kaliforniju: Zbog buktinje evakuirano više od 1 200 ljudi

Okolicu Los Angelesa u saveznoj državi Kaliforniji zahvatilla je velika buktinja. Požar Post Fire zahvatio je područje od 1 780 hektara te primorao na evakuaciju više od 1 200 ljudi.

Vlasti su objavile kako je požar izbio oko 13:45 po lokalnom vremenu u subotu dok uzrok nije poznat te se istražuje.

Kalifornijsko Ministarstvo šumarstva obavijestilo je stanovništvo da budu spremni napustiti domove ako se aktivnost vatre promijeni s obzirom na više vrijednosti temeprature zraka i niže razine tlaka zraka koje se očekuju tijekom nedjelje.

Služba državnih parkova evakuirala je ljude iz rekreacijskog područja doline Hungry dok su rezervoari doline Hungry te jezera Pyramid zatvoreni zbog vatrene prijetnje.

Vatrogasci su prenijeli kako se vatra kreće prema jezeru Pyramid kod kojeg je izrađena obodna vatrena linija dok su se avioni borili protiv smanjenje vidljivosti uzrokovane dimom, prenosi SkyNews.

Pročitajte i ovo Tragedija u Kuvajtu VIDEO U požaru poginuo 41 radnik: "Do ovoga je dovela pohlepa"

Na mreži X Distrikt za reguliranje kvalitete zraka na Južnoj obali objavio je upozorenja zbog količine dima.

WILDFIRE SMOKE ADVISORY: #PostFire burning near #Castaic and #SantaClarita is affecting our air quality: https://t.co/Y158OoPtBX pic.twitter.com/KWercp11kd