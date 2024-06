VIDEO U požaru poginuo 41 radnik: "Do ovoga je dovela pohlepa"

U požaru koji je rano u srijedu izbio u zgradi u kojoj su smješteni radnici u gradu Mangafu u južnom Kuvajtu, poginula je najmanje 41 osoba, rekao je potpredsjednik vlade Fahad Yusuf Saud Al-Sabah.

Potpredsjednik vlade optužio je vlasnike nekretnina za prekršaje i pohlepu rekavši da je to dovelo do incidenta.

"Nažalost, pohlepa vlasnika nekretnina dovodi do ovoga", rekao je Fahad, koji je također ministar unutarnjih poslova i obrane.

#BREAKING: 53 people killed and 40 injured in a Mangaf building fire in Kuwait's Southern Ahmadi Governorate. 5 among those killed are Indian. Indian Ambassador to Kuwait has left for the labour camp where fire erupted. Kuwait Govt orders massive demolition of illegal buildings. pic.twitter.com/P08oPG6iPO