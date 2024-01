VIDEO Golema vatrena buktinja progutala skladište: Stotine vatrogasaca na terenu

Golemi požar proširio se skladištem jednog od najvećih ruskih online trgovaca u Sankt Peterburgu, priopćilo je rusko ministarstvo za izvanredne situacije, naglašavajući da su vatrogasci uspješno zaustavili širenje vatre.

Wildberries, vlasnik skladišta, izvijestio je da je uspješno evakuirao svoje osoblje te da nitko nije ozlijeđen. Požar, označen kao najozbiljniji pete kategorije, proširio se na 70.000 četvornih metara u predgrađu ruskog grada, a trenutno nema informacija o mogućem uzroku.

U gašenja ove vatrene buktinje sudjelovalo je gotovo 300 vatrogasaca, deseci vatrogasnih vozila i helikopteri, izvijestilo je ministarstvo za izvanredna stanja Rusije. Videosnimke objavljene na internetu prikazuju gusti crni dim kako se uzdiže u nebo uz prateće ogromne plamenove.

