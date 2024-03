Rusku regiju napali dronovima, buknuo požar u velikoj termoelektrani

Požar u jednoj od najvećih termoelektrana u jugozapadnoj Rusiji stavio je u ponedjeljak izvan pogona dva postrojenja, čime je nakratko prekinuta isporuka energije potrošačima, rekao je regionalni guverner.

Vasilij Golubev na Telegramu je objavio da žrtava nema i da vlasti istražuju uzrok požara u elektrani Novočerkask u Rostovu.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage uništile 11 ukrajinskih dronova lansiranih tijekom noći iznad Rostova, ali ne navodi ništa o mogućoj šteti.

Informativni ruski kanal Baza Telegram, međutim, javlja da je požar u elektrani u Rostovu izazvan napadom ukrajinskih dronova.

Ukrajina se nije oglasila o tim napadima.

Ukrainian UAVs attacked the Novocherkassk Power Plant (GRES) overnight after which a fire broke out. 15 explosions were heard.



A substation was hit and two power units have reportedly stopped working. pic.twitter.com/0QRRwwclLd