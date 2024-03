VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte, izbio je veliki požar

Guverner ruske Samarske oblasti u subotu je rekao da su ukrajinske bespilotne letjelice pogodile dvije rafinerije nafte u vlasništvu tvrtke Rosneft u regiji, pri čemu nije bilo žrtava, no u jednom je postrojenju izbio požar.

Guverner Dmitrij Azarov je u priopćenju objavljenom na komunikacijskoj platformi Telegram rekao da je rafinerija u gradu Sizranju zapaljena, no da je spriječen napad na rafineriju u gradu Novokujbiševsku. Kazao je da su radnici na obama postrojenjima evakuirani te da nije bilo žrtava.

🚨Update: The accuracy of these drone strikes against Russian refineries proves they are carried out by NATO, not by Ukraine!! They aren’t striking random targets at the refineries but are hitting the towers!

