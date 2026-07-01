VIDEO Požar progutao zgradu u Antwerpenu: Više poginulih i ozlijeđenih

Nekoliko ljudi je poginulo, a više ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u desetokatnici u Antwerpenu, objavila je belgijska policija.

Gusti crni dim kuljao je s osmog kata stambene zgrade u četvrti Linkeroever, nakon što je požar izbio u srijedu nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu.

Na dramatičnoj snimci vidi se muškarac koji je, bježeći od gustog dima, s balkona svog stana prešao kroz prozor susjednoga. Zgrada, iz koje su evakuirani svi stanari, dom je za više od 200 ljudi, potvrdila je policija.

Požar u Antwerpenu - 2 Foto: Belga News Agency/Alamy Live News/via Guliver

"Molimo stanovnike okolnih zgrada pogođenih dimom da zatvore prozore i vrata te, ako je potrebno, isključe ventilaciju", poručili su. Na terenu je interveniralo više vatrogasnih postrojbi iz različitih dijelova grada, piše BBC.

Stanar zgrade Geert Dewulf za belgijsku javnu televiziju ispričao je da zbog gustog dima nije mogao napustiti stan: "Zabarikadirali smo se u stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su došli desetak minuta kasnije i spasili nas pomoću ljestava".

🚨🇧🇪

Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7wvxCdb8qI — Aiden Reports (@AidenReports) July 1, 2026

Vatrogasci su izvijestili da su pregledavali stan po stan u potrazi za mogućim žrtvama, istaknuvši kako se dim vrlo brzo proširio zgradom, što je znatno otežalo evakuaciju stanara. Lokalne vlasti još nisu objavile točan broj žrtava, dok su iz vatrogasnog zapovjedništva istaknuli da je trenutni prioritet potraga za mogućim žrtvama.

Drugi muškarac rekao je da su njegovi punac i punica, među kojima je i bivši gradonačelnik Antwerpena Bob Cools, uspješno evakuirani iz zgrade i prevezeni u bolnicu.

Požar u Antwerpenu - 1 Foto: Belga News Agency/Alamy Live News/via Guliver

"Pokušali smo učiniti sve da spasimo mačku, ali nažalost na kraju nismo uspjeli", rekao je.

Policija je priopćila da je još prerano govoriti o uzroku požara, iako su svjedoci za list De Standaard izjavili da su se na krovu zgrade u vrijeme izbijanja požara izvodili radovi. Marie De Clercq, glasnogovornica antwerpenskih vatrogasaca, rekla je da požar još nije ugašen i da nije pod kontrolom.