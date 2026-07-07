Zbog silovanja u Vukovaru 1991. godine u Srbiji osuđen Jovan Radan: "Teško je biti žrtva i očekivati..."

Odjel za ratne zločine Apelacijskog suda u Beogradu potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je Jovan Radan, bivši pripadnik srbijanske Teritorijalne obrane, osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva - silovanja žene u Vukovaru tijekom listopada i studenog 1991. godine.

Iako je pravomoćna presuda potvrdila odgovornost za seksualno nasilje, ovaj postupak pokazuje zabrinjavajući pristup sudova kaznenom progonu seksualnog nasilja u ratu, smatraju iz Fonda za humanitarno pravo.

Osnivačica Fonda Nataša Kandić smatra da sedmogodišnja zatvorska kazna ne odgovara težini počinjenog zločina.

Posebno je kritizirala obrazloženje suda koji je kao dokaz vjerodostojnosti žrtve naveo činjenicu da nije tražila odštetu, istaknuvši da je takvo tumačenje uvredljivo za žrtvu i potpuno neprimjereno.

Smatra i da su optuženik te pojedini svjedoci tijekom postupka koristili neprimjeren jezik prema žrtvama seksualnog nasilja, koje zahtijevaju osobito osjetljiv pristup.

"Teško je biti žrtva seksualnog nasilja i očekivati da će sud u potpunosti razumjeti težinu onoga što je proživjela te okolnosti u kojima je zločin počinjen", poručila je Kandić.

Naime, prvostupanjski sud u obrazloženju presude kao jedan od razloga koji je potvrdio vjerodostojnost žrtve naveo činjenicu da nije tražila odštetu. Iz Fonda za humanitarno pravo smatraju da je takvo obrazloženje neprihvatljivo jer odluka žrtve hoće li zatražiti naknadu štete ne može biti kriterij za procjenu vjerodostojnosti njezina iskaza.

Radan je u doba opsade Vukovara bio jedan od čuvara logora Velepromet kroz koji su prošle tisuće Vukovaraca, a njih 700 se i danas vodi kao nestalo.

Provjereno je nekoliko puta izvještavalo o Jovanu Radanu, a sve je počelo od Ive Radić, koja je Provjerenom 2019. ispričala kako traži nestalog oca Miju Radića, a za čiji nestanak krivi upravo Radana, njihovog nekadašnjeg susjeda i prijatelja koji je njezinog oca odveo u nepoznato pred očima nje, tada osmogodišnje djevojčice, i njezine majke u listopadu 1991. godine.

Iva Radić i Jovan Radan Foto: DNEVNIK.hr

Ta reportaža u kojoj se pojavio Jovan Radan s kojim se suočila Iva Radić, potaknula je jednu od žrtava da u drugoj reportaži Provjerenog iz 2020. progovori o silovanju u Vukovaru 1991. godine. Tada ga je je ekipa Provjerenog potražila na njegovoj adresi i suočila s ovim optužbama koje je on odlučno negirao.

Žrtva silovanja prepoznala Jovana Radana - 6 Foto: Provjereno

I iduće godine Provjereno je tražilo odgovore na pitanja koja muče žrtve Radanovih zločina, pa je tim povodom i srpski predsjednik Aleksandar Vučić dao obećanje reporterki Provjerenog Ani Malbaši da će učiniti sve što može oko nestanka Mije Radića.

U travnju 2025. godine Iva Radić nakon godina traganja doznala je gdje joj je otac. No, ne od Jovana Radana nego istražitelja koji su posmrtne ostatke Mije Radića pronašli u Petrovačkoj Doli.

Jovan Radan osuđen je za silovanje, ali odgovornost za odvođenje i ubojstvo Mije Radića još ga nije sustigla.