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Zbog silovanja u Vukovaru 1991. godine u Srbiji osuđen Jovan Radan: "Teško je biti žrtva i očekivati..."

PišeI. B., 07. srpnja 2026. @ 17:09 komentari
Jovan Radan
Jovan Radan Foto: Provjereno
Ekipa Provjerenog u nekoliko je navrata izvještavala o Jovanu Radanu i to zbog odvođenja i ubojstva Mije Radića. U jednoj od reportaža, žrtva je prepoznala Radana i progovorila o zločinu.
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