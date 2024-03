VIDEO Objavljene prve snimke jakog potresa u Crnoj Gori: Pogledajte kako je to izgledalo na benzinskoj postoji

Prve snimke nakon potresa snage 5.3 stupnja po Richteru koji se dogodio u 4:06 sati kod Nikšića u Crnoj Gori počele su kružiti društvenim mrežama.

Na snimci s jedne benzinke postaje kod mjesta Gacko u BiH nedaleko granice s Crnom Gorom vidljivo je kako se snažno ljulja polica s alkoholnim pićima.

Snažan potres prouzorčio je odrone na cestama oko granice između BiH i Crne Gore, a prijavljene su i materijalne štete na kućama.

🔔 #Earthquake ( #zemljotres ) M3.1 occurred 22 km NW of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) 36 min ago (local time 07:34:44). More info at: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/TJ6rDh0zeE 🖥 https://t.co/tkiuwYgvSw pic.twitter.com/7HiYFC4Cfr

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.0 || 28 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 15 min ago (local time 07:05:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/hZNU76ogid