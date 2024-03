Potres u susjedstvu: "Čulo se kao eksplozija i kuća se pomaknula lijevo-desno"

Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici okolice Kragujevca. Prema podatcima koje je objavio Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), potres je imao magnitudu od 3,4 po Richteru, a tlo se zatreslo u 12:20.

Epicentar potresa nalazi se 15 kilometara jugoistočno od Kragujevca.

