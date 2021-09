Potres magnitude 6 stupnjeva pogodio je u srijedu područje u blizini Melbournea u Australiji, priopćio je tamošnji Zavod za meteorologiju.

Epicentar potresa bio je u blizini ruralnog grada Mansfielda, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Melbournea, na dubini od deset kilometara.

Lokalna radio postaja objavila je sliku ruševina na ulici u Melbourneu koju pripisuje potresu, a ljudi u sjevernim dijelovima grada izvijestili su na društvenim su mrežama da su ostali bez struje.

Novinari News Breakfasta su u trenutku potresa ostali izrazito pribrani tijekom izvještavanja. Video su objavili na Twitteru.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve