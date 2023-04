Potres kojega je epicentar bio oko 80 km od panamske obale osjetio se u velikom dijelu zemlje, pa i u glavnom gradu koji je oko 350 km udaljen od epicentra.

Potres magnitude 6,3 dogodio se u utorak navečer u Tihom oceanu blizu Paname, priopćio je Američki geofizički institut USGS, a panamska civilna zaštita rekla je da zasad nema informacija o žrtvama i o šteti.

Potres kojega je epicentar bio oko 80 km od panamske obale, na dubini od 13 km, kako navodi USGS, osjetio se u velikom dijelu zemlje, pa i u glavnom gradu koji je oko 350 km udaljen od epicentra.

Panamska civilna zaštita (Sinaproc) je objavila da je potres bio magnitude 6,7 i da se dogodio u 17.18 sati po mjesnom vremenu (srijeda u 00.18 sati po srednjoeuropskom).

VIDEO Zastrašujući prizori: Ovako trese 6,5 po Richteru - "Predmeti su pali s komode, stakla su popucala"

Potres nije prouzročio tsunami, priopćio je pak Centar za uzbunjivanje na tsunami u Pacifiku, sa sjedištem u Honoluluu, u američkoj državi Havajima.

Magnitude 6.6 #Earthquake Strikes Off Coast of #Panama



A magnitude 6.6 earthquake struck off the coast of Panama, the US Geological Survey (#USGS) said pic.twitter.com/fvc4Elua7D