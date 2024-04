Mučna potraga za tijelom malene Danke, psihijatar o strašnom zločinu: "Nedostatak empatije, suosjećanja, iskrivljenih moralnih vrijednosti..."

U mjestu Zlot cijeli dan traje policijska opsada. Češljaju se kuće, lokalno groblje, ispumpavaju bunari i septičke jame. U pretrazi ponovno sudjeluju i psi. U fokusu je obiteljska kuća i dvorište osumnjičenog za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić.

U poslijepodnevnim satima, s lisicama na rukama i u pratnji policije na lokaciju je doveden i sam ubojica.

50-godišnji Dejan Dragijević koji je tog dana bio na mjestu suvozača tijekom ispitivanja u Tužiteljstvu iznio je niz mučnih detalja. Tamo su dovedeni kasno sinoć pod jakim policijskim osiguranjem.

Prema njegovom priznanju, djevojčica je nakon udarca vozilom bila živa te je on malenu vlastitim rukama zadavio. Nakon toga tijelo su ostavili na divljem deponiju, a potom ga je on premjestio. Iako je njegovo saslušanje trajalo više od dva sata, svaki put kad bi se došlo to pitanja gdje je tijelo - ostao bi bez riječi.

Uhićeni su i njegovi otac i brat zbog sumnje da su mu pomogli premjestiti tijelo.

Prema informacijama iz Tužiteljstva, sve je hladnokrvno prepričao.

"Teško je objasniti što se događalo u njihovim glavama kad su se odlučili za tako nešto, jedan nedostatak empatije, suosjećanja, iskrivljenih moralnih vrijednosti, nepoštivanja pravila, zakona, u principu razmišljaš o sebi. Što je zaista karakteristika jednog sociopatskog poremećaja ličnosti", rekao je psihijatar Oliver Ojdanić.

Vozač Srđan Janković branio se šutnjom. Iako priznanja postoje, nisu dovoljna.

"Ako su dana u skladu s kaznenim zakonom u Srbiji, bit će ta priznanja uzeta u obzir. Priznanje mora biti potvrđeno makar indicijama, osnovama sumnje, a ako postoje forenzički tragovi, onda su to i dokazi", kaže odvjetnik Branko Šerić.

Policija je cijeli dan izuzimala dokaze, lopate i ostali alat te će se vještačenjem utvrditi jesu li korišteni u ovom jezivom zločinu i skrivanju tijela.

"Ukoliko je vozilo očišćeno bilo kojim sredstvom, uvijek se nađu mikrotragovi, krvi ili vlakana. Nema savršenog ubojstva, prema tome nema ni savršenog sakrivanja tragova", kaže Šerić.

Ni alkoholiziranost, smatra stručnjak, ne može dovesti do ovakvog monstruoznog čina.



"Mislim da sam po sebi alkohol ne bi bio dovoljan da se tako postupi. Možemo govoriti o nekom trenutku panike, ne razmišljanja kada se to dogodi, ali pitanje je način podrastanja, u kakvom okruženju, kako se gleda na određene stvari, puno puno je tu crtica na koje moramo naći odgovor", napominje psihijatar.

Osumnjičenim radnicima Vodovoda određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

