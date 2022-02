Spasioci koji očajnički danima pokušavaju doći do petogodišnjeg dječaka koji je pao u rupu duboku 32 metra u Maroku ulaze u završnu fazu svoje operacije.

Prema navodima marokanskih medija, čije se informacije prenose na društvenim mrežama, spasioci su stigli do petogodišnjeg dječaka i sada bi ga drugi tim trebao izvući iz rupe. Na terenu im se pridružio i liječnički tim koji bi dječaka trebao pregledati, objavljeno je u subotu poslijepodne.

Posljednje metre spasioci su kopali rukama. Prema informacijama koje je objavio BBC, uspjeli su ući u tunel na manje od metar udaljenosti od dječaka. Strah od odrona cijelu je akciju usporio, kako se također navodi.

Spašavanje se prati i uživo preko Youtubea:

#BREAKING: A doctor joins the rescue team in the tunnel in preparation for the examination of Rayan: Moroccan mediahttps://t.co/GTij58fxBV#SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/OC1zGtpEVe