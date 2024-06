Postignut dogovor o imenovanjima u EU: Von der Leyen ostaje šefica EK

Čelnici država članica EU-a postigli su u četvrtak navečer dogovor o imenovanjima na vodeće dužnosti u europskim institucijama - Ursula von der Leyen ponovno bi trebala biti predsjednica Komisije, dok će predsjednik Europskog vijeća biti bivši portugalski premijer Antonio Costa, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Izbor predsjednice Komisije treba još potvrditi Europski parlament natpolovičnom većinom, dok će se o visokoj predstavnici za vanjsku i sigurnosnu politiku glasati u paketu kada se bude odlučivalo o novom sastavu Komisije.

Kaja, Ursula and Antonio accepted. Defence plans accepted. Satisfaction. For Poland and for Europe.