Poslodavci krenuli dalje od životopisa: Za odluku o zapošljavanju potrebna je i potvrda gatara i feng shui majstora

Benedict je bio dio tima za zapošljavanje u marketinškoj tvrtki i dobro mu je poznato što se sve uzima u obzir prilikom potrage za budućim zaposlenicima, a tu je u igri sve češće i feng shui. Vještina je to koja uključuje umijeće čitanja nečije sudbine i temperamenta na temelju datuma rođenja, a dolazi pod širi kišobran proricanja sudbine, drevne prakse koja nastoji proricati budućnost i ljudske sudbine koristeći metode kao što su karte za tarot i hiromantija.



Prema Benedictu, konzultacije s proricateljima sudbine sužavale su skupinu ljudi koji su razmatrani za određenu ulogu u tvrtki. Naime, ako bi pri provjeri feng shui majstor očitao kandidatov datum rođenja kao nepovoljan, on bi bio eliminiran i prije nego što je uopće zakazan razgovor za posao, objasnio je za Insider.



Od toga koga zaposliti do toga gdje uložiti novac i kada je najbolje vrijeme za vjenčanje, sve se više ljudi okreće proricanju sudbine u Singapuru.



Industrija proricanja sudbine postojano je rasla od 2017. do 2021., a broj ustanova za proricanje u Singapuru je porastao za 32,6 posto, prema najnovijim statističkim podacima tamošnjeg Odjela za statistiku. Ukupni operativni prihod industrije porastao je za gotovo 70 posto, na 56 milijuna američkih dolara, u istom razdoblju.

Koga zaposliti?

Oko stotinu tvrtki koristi uslugu grupeWay Fengshui kako bi se raspitalo koga zaposliti, prema izvršnom direktoru Marku Tanu. "Tvrtke bi mi poslale kandidata i pitale me bi li to bila prikladna osoba za ulogu koju zapošljavaju", rekao je Tan, misleći na osam znakova koji označavaju datum rođenja osobe, točno u sat, prema kineskim običajima.

Međutim, tvrtka je ipak ta koja mora donijeti vlastitu konačnu prosudbu nakon što se donese procjena o tome je li kandidat dobar, rekao je Tan: "Menadžer ljudskih resursa mora raditi svoj posao. No postajemo jedna od točaka razmatranja kada odluče nekoga zaposliti, pogotovo na važnim pozicijama. Posebno ako se radi o zapošljavanju voditelja ili ako je riječ o vrlo važnom angažmanu, a tvrtke nisu sigurne. Ili ako su jako sigurni, samo žele vidjeti postoje li neke točke na koje bi trebali pripaziti."



Singapursko Ministarstvo radne snage i Tripartitna alijansa za poštene i progresivne prakse zapošljavanja ukazali su na singapurske smjernice za pošteno zapošljavanje, koje navode da poslodavci moraju zapošljavati zaposlenike na temelju zasluga.

U što ulagati?

Neke singapurske tvrtke također se obraćaju savjetima proricatelja sudbine prije nego što se upuste u velike poslovne odluke.

Jing, koja radi za tvrtku za proizvodnju metala u Singapuru, rekla je da osim odluka o zapošljavanju, njezina tvrtka također konzultira gatare kada su u pitanju mogućnosti ulaganja u nove tvornice. Ali takve se konzultacije obično provode u tandemu s vlastitim istraživanjem, dodala je.



"To je obično jasna interna poslovna odluka potkrijepljena brojkama i kada se odluči krenuti u nju, savjetovat će se s feng shui majstorom o tome koje je pravo vrijeme", objašnjava.



Majstor će uzeti u obzir mjerila kao što su nadmorska visina zemljišta, postoje li nepoželjne strukture u blizini. "Kada daju zeleno svjetlo, tada ćemo nastaviti s projektom", rekla je i dodala: ''To je dodatna razina sigurnosti... Tako da samo žele pokriti sve osnove što je više moguće i minimizirati šanse da stvari krenu po zlu", rekla je Jing, tvrdeći da im se feng shui nikada dosad nije obio o glavu.