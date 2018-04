Fotograf agencije AFP jedan je od najmanje petero novinara poginulih u bombaškom napadu u Kabulu u ponedjeljak, a agencija AFP objavila je i njegovu posljednju poruku, koju je objavio svega par sekundi prije smrti na Whatsappu.

Glavni fotograf agencije AFP u Kabulu, Shah Marai, jedan je od najmanje petero ubijenih novinara u bombaškom napadu u Kabulu u ponedjeljak. Riječ je o veteranu s 22-godišnjim radnim iskustvom, hrabrom novinaru i vrlo karizmatičnom čovjeku, predanom izvještavanju o sukobima unutar Afganistana, prenosi Hindustan Times.

Marai je ranije u travnju dobio i šesto dijete, odnosno svoju prvu kćer, a iza sebe ima i dva braka. Dolazak prinove proslavio je u redakciji tek prije nešto više od tjedan dana.

ubijen je nakon što je s kolegama novinarima pohitao na mjesto ranijeg bombaškog napada u kabulu, no na njega i kolege se namjerio bombaš samoubojica prerušen i sam u novinara te detonirao eksploziv među njima.

Nekoliko sekundi prije smrti, kolegi snimatelju poslao je poruku putem Whatsappa, jer je ovaj zapeo u prometnoj gužvi, poručivši mu da je on na mjestu događaja i da snima materijal.

"Ne brini se čovječe, ja sam ovdje", napisao je i dodao da osim što snima video, uzima i fotografije s mjesta eksplozije.

Iz AFP-a su potreseni smrću kolege.

"To je strašan udarac za naš hrabri i usko povezan tim u Kabulu te čitavu agenciju. Shah Marai je bio štovani kolega koji je proveo više od 15-godina dokumentirajući tragičan sukob u Afganistanu za AFP", rekla je Michele Leridon, globalna direktorica vijesti za AFP.

I njegovi drugi kolege oglasili su se putem društvenih mreža, žaleći za gubitkom dugogodišnjeg prijatelja i suradnika.

"Naš prijatelj, veliki fotograf, Shah Marai je među poginulima u drugom bombaškom napadu u Kabulu. Obavljao je svoj posao, kao što je to radio posljednja dva desetljeća", napisao je reporter New York Timesa iz Kabula, Majib Marshal.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9