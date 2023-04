Britanska grupa za divlje životinje (RSPB) traži nekoga tko će 13 mjeseci raditi na jednom od najudaljenijih otoka na svijetu, koji je nenaseljen.

Želite se odmoriti od buke i ljudi? Britanska grupa za divlje životinje (RSPB) ima rješenje. Traži nekoga tko će 13 mjeseci raditi na jednom od najudaljenijih otoka na svijetu. Plaća je između 25.000 i 27.000 funti. Otok Gough u južnom Atlantskom oceanu nenaseljen je.

Dolazak do Gougha uključuje sedmodnevnu vožnju brodom iz Južne Afrike. Rebekah Goodwill i Lucy Dorman među sedmero su stalno zaposlenih koji trenutačno rade na tom otoku.

Na otoku stanjuje i osam milijuna ptica. Posao uključuje praćenje različitih vrsta morskih ptica i zahtijeva od kandidata da se dobro prilagode životu na tom otoku.

Istraživanje na otoku Gough

Skupina pokušava iskorijeniti miševe koje su na Gough donijeli mornari u 19. stoljeću.

No nije sve tako bajno.

"Daju nam godišnju zalihu hrane tijekom tog dvotjednog vremena preuzimanja, a mi od toga živimo ostatak godine", opisala je Dorman. Hrana se uglavnom nabavlja iz dvaju zamrzivača, koji se pune jednom godišnje.

Kandidati bi trebali imati "diplomu ili ekvivalentno iskustvo u relevantnom predmetu", kao i "iskustvo u rukovanju i praćenju divljih ptica/životinja na terenu", piše BBC.

Ako se pronalazite na takvom terenu i ne smetaju vam ptice, miševi, smrznuta hrana i velika udaljenost - rok za prijavu je do kraja ove nedjelje.